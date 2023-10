IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Amadeus IT eingefahren

Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Amadeus IT-Anteile betrug an diesem Tag 48,41 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 2,066 Amadeus IT-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2023 auf 56,84 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 117,41 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +17,41 Prozent.

Der Marktwert von Amadeus IT betrug jüngst 25,95 Mrd. Euro. Das Amadeus IT-IPO fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Damals wurde der erste Kurs der Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at