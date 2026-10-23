IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Amadeus IT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Amadeus IT-Aktie bei 43,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 228,258 Amadeus IT-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 992,47 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 22.10.2026 auf 56,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,92 Prozent erhöht.

Amadeus IT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,59 Mrd. Euro. Das Amadeus IT-IPO fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Ihren ersten Handelstag begann die Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at