Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Hochrechnung
|
23.10.2026 10:03:37
IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurde das Amadeus IT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Amadeus IT-Aktie bei 43,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 228,258 Amadeus IT-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 992,47 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 22.10.2026 auf 56,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,92 Prozent erhöht.
Amadeus IT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,59 Mrd. Euro. Das Amadeus IT-IPO fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Ihren ersten Handelstag begann die Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amadeus IT Holding SA
Analysen zu Amadeus IT Holding SA
Aktien in diesem Artikel
|Amadeus IT Holding SA
|56,40
|-0,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.