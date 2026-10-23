Amadeus IT Aktie

Amadeus IT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hochrechnung 23.10.2026 10:03:37

IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 10 Jahren wurde das Amadeus IT-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Amadeus IT-Aktie bei 43,81 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 228,258 Amadeus IT-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 992,47 EUR, da sich der Wert einer Amadeus IT-Aktie am 22.10.2026 auf 56,92 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,92 Prozent erhöht.

Amadeus IT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 23,59 Mrd. Euro. Das Amadeus IT-IPO fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Ihren ersten Handelstag begann die Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Amadeus IT Holding SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Amadeus IT Holding SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Amadeus IT Holding SA 56,40 -0,74% Amadeus IT Holding SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:07 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen