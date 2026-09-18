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WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Amadeus IT-Investition 18.09.2026 10:04:01

IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Amadeus IT-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Amadeus IT-Anteile 52,78 EUR wert. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Amadeus IT-Aktie investiert, befänden sich nun 1,895 Amadeus IT-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,65 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Anteils am 17.09.2026 auf 55,76 EUR belief. Damit wäre die Investition um 5,65 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Amadeus IT belief sich jüngst auf 23,30 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Anteile an der Börse STN war der 28.04.2010. Der Erstkurs des Amadeus IT-Papiers lag beim Börsengang bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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