IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Amadeus IT-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Das Amadeus IT-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Amadeus IT-Anteile bei 57,10 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,751 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 08.01.2026 114,33 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 65,28 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 14,33 Prozent.

Amadeus IT wurde jüngst mit einem Börsenwert von 27,59 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der Amadeus IT-Aktie fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Anteils belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at