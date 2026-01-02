Amadeus IT Aktie

Amadeus IT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

Lohnender Amadeus IT-Einstieg? 02.01.2026 10:03:35

IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel hätten Anleger mit einem frühen Amadeus IT-Investment verdienen können.

Vor 3 Jahren wurden Amadeus IT-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 49,31 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 202,799 Amadeus IT-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 31.12.2025 12 743,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 62,84 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 27,44 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Amadeus IT eine Marktkapitalisierung von 27,31 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Anteile an der Börse STN war der 28.04.2010. Damals wurde der erste Kurs der Amadeus IT-Aktie bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht fester ins Wochenende -- DAX letztlich etwas höher -- Hang Seng zum Handelsende stark - Tokio und Festlandchina geschlossen
Am Freitag zeigte sich der heimische Aktienmarkt zum Start ins neue Handelsjahr stärker. Der deutsche Leitindex konnte sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die US-Börsen wechseln ebenso häufig das Vorzeichen. Vor dem Wochenende ging es in Hongkong aufwärts, während die Börsen in Tokio und Festlandchina geschlossen blieben.