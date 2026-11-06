IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Amadeus IT-Aktie gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Amadeus IT-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 56,64 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 17,655 Amadeus IT-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers auf 59,64 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 052,97 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,30 Prozent angezogen.

Insgesamt war Amadeus IT zuletzt 25,05 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Anteils fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der Erstkurs des Amadeus IT-Anteils belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at