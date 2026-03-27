IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Amadeus IT-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Amadeus IT-Papier an diesem Tag bei 58,50 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 170,940 Amadeus IT-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 26.03.2026 auf 50,02 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 550,43 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 14,50 Prozent abgenommen.

Amadeus IT erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 21,55 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN statt. Zum Börsendebüt der Amadeus IT-Aktie wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at