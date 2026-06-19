IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Amadeus IT-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Amadeus IT-Aktie via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 69,28 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investierten, hätten nun 144,342 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers auf 51,76 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 471,13 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 25,29 Prozent.

Am Markt war Amadeus IT jüngst 22,00 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz des Amadeus IT-Anteils fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Den ersten Handelstag begann der Amadeus IT-Anteilsschein bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at