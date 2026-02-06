IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Amadeus IT-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 56,18 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 17,800 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.02.2026 auf 53,22 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 947,31 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 5,27 Prozent.

Amadeus IT war somit zuletzt am Markt 23,13 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN war der 28.04.2010. Damals wurde der erste Kurs eines Amadeus IT-Anteils bei 11,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at