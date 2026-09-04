Amadeus IT Aktie
WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019
|Amadeus IT-Anlage
|
04.09.2026 10:03:59
IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Amadeus IT-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor 1 Jahr wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Amadeus IT-Aktie an diesem Tag bei 68,16 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in Amadeus IT-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,671 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 57,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 840,67 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,93 Prozent verringert.
Amadeus IT war somit zuletzt am Markt 23,73 Mrd. Euro wert. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Amadeus IT-Papiers auf 11,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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