IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Amadeus IT-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58,02 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 17,235 Amadeus IT-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 09.11.2023 1 038,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,83 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Amadeus IT eine Börsenbewertung in Höhe von 26,45 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Amadeus IT-Aktie fand am 28.04.2010 an der Börse STN statt. Der Erstkurs der Amadeus IT-Aktie belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at