IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte ein Amadeus IT-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Amadeus IT-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Amadeus IT-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Amadeus IT-Aktie an diesem Tag bei 67,86 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 14,736 Amadeus IT-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 51,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 765,10 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23,49 Prozent verringert.

Der Marktwert von Amadeus IT betrug jüngst 22,29 Mrd. Euro. Die Amadeus IT-Aktie ging am 28.04.2010 an die Börse STN. Zum Börsendebüt des Amadeus IT-Papiers wurde der Erstkurs mit 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at