IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amadeus IT von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 27.02.2023 wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Amadeus IT-Aktie bei 57,64 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 17,349 Amadeus IT-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 891,05 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 26.02.2026 auf 51,36 EUR belief. Die Abnahme von 1 000 EUR zu 891,05 EUR entspricht einer negativen Performance von 10,90 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Amadeus IT eine Börsenbewertung in Höhe von 21,42 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Die Amadeus IT-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at