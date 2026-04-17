IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Amadeus IT von vor einem Jahr bedeutet

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Amadeus IT-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 68,04 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 146,972 Amadeus IT-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 707,23 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 16.04.2026 auf 52,44 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 22,93 Prozent verringert.

Amadeus IT markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,27 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN war der 28.04.2010. Der Erstkurs des Amadeus IT-Anteils belief sich damals auf 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at