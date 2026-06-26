IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Amadeus IT von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die Amadeus IT-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Amadeus IT-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 63,94 EUR. Wer vor 5 Jahren 100 EUR in die Amadeus IT-Aktie investiert hat, hat nun 1,564 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.06.2026 auf 52,16 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,58 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 18,42 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Amadeus IT belief sich zuletzt auf 22,04 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 fand der erste Handelstag der Amadeus IT-Aktie an der Börse STN statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Amadeus IT-Aktie auf 11,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at