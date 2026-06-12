IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr angefallen

Anleger, die vor Jahren in Amadeus IT-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Amadeus IT-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Amadeus IT-Anteile an diesem Tag 71,80 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Amadeus IT-Aktie investierten, hätten nun 13,928 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 693,18 EUR, da sich der Wert eines Amadeus IT-Papiers am 11.06.2026 auf 49,77 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 693,18 EUR, was einer negativen Performance von 30,68 Prozent entspricht.

Amadeus IT wurde am Markt mit 21,96 Mrd. Euro bewertet. Amadeus IT-Papiere wurden am 28.04.2010 zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at