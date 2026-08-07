Amadeus IT Aktie

Amadeus IT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CXN0 / ISIN: ES0109067019

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Amadeus IT-Investmentbeispiel 07.08.2026 10:03:56

IBEX 35-Titel Amadeus IT-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Amadeus IT von vor einem Jahr angefallen

Wer vor Jahren in Amadeus IT eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurde das Amadeus IT-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Amadeus IT-Papier bei 71,46 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,399 Amadeus IT-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 56,48 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79,04 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 20,96 Prozent verringert.

Der Marktwert von Amadeus IT betrug jüngst 24,17 Mrd. Euro. Am 28.04.2010 wurden Amadeus IT-Anteile zum ersten Mal an der Börse STN gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Amadeus IT-Papier bei 11,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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