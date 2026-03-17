IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Banco de Sabadell SA-Papier an der Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 1,59 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Banco de Sabadell SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 630,239 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 3,04 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 916,56 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 91,66 Prozent angezogen.

Banco de Sabadell SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 15,20 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at