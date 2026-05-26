IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das Banco de Sabadell SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 0,97 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10 319,917 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.05.2026 auf 3,49 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35 964,91 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 259,65 Prozent angezogen.

Banco de Sabadell SA war somit zuletzt am Markt 16,98 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at