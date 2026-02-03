Banco de Sabadell Aktie

Lohnende Banco de Sabadell SA-Anlage? 03.02.2026 10:04:03

IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.02.2023 wurde das Banco de Sabadell SA-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 1,14 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Banco de Sabadell SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 879,894 Banco de Sabadell SA-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 02.02.2026 auf 3,40 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 988,12 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 198,81 Prozent gleich.

Insgesamt war Banco de Sabadell SA zuletzt 16,60 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

