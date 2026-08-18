Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Profitables Banco de Sabadell SA-Investment?
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18.08.2026 10:03:34
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende standen Banco de Sabadell SA-Anteile an diesem Tag bei 1,10 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert, befänden sich nun 9 086,779 Banco de Sabadell SA-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 33 203,09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,65 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 232,03 Prozent.
Insgesamt war Banco de Sabadell SA zuletzt 17,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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