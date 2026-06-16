Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Lukrative Banco de Sabadell SA-Anlage?
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16.06.2026 10:03:56
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Banco de Sabadell SA-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Banco de Sabadell SA-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 2,84 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3 523,608 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Aktie auf 3,02 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 641,30 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 6,41 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Banco de Sabadell SA betrug jüngst 14,72 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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