IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Banco de Sabadell SA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Banco de Sabadell SA-Anteile bei 0,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 29 735,355 Banco de Sabadell SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 13.11.2023 auf 1,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38 195,06 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 281,95 Prozent zugenommen.

Insgesamt war Banco de Sabadell SA zuletzt 6,89 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at