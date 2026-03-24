IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Banco de Sabadell SA gewesen.

Das Banco de Sabadell SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 2,76 EUR. Wenn man vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 3 623,188 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,04 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 007,25 EUR wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 10,07 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 15,18 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at