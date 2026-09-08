Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

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Profitable Banco de Sabadell SA-Anlage? 08.09.2026 10:03:40

IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 3,25 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investierten, hätten nun 3 081,664 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Banco de Sabadell SA-Papiers auf 3,74 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 522,34 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,22 Prozent erhöht.

Banco de Sabadell SA wurde am Markt mit 17,69 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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