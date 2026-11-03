IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Banco de Sabadell SA von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Banco de Sabadell SA-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 03.11.2025 wurde die Banco de Sabadell SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 3,28 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert hätte, hätte er nun 305,250 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 1 069,60 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 3,50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6,96 Prozent vermehrt.

Banco de Sabadell SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16,29 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at