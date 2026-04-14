IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Banco de Sabadell SA-Papier via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 1,57 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Banco de Sabadell SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 380,277 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.04.2026 auf 3,26 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 812,46 EUR wert. Das kommt einer Steigerung um 108,12 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 16,33 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at