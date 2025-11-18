Banco de Sabadell Aktie

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

Frühes Investment 18.11.2025 10:03:39

IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Banco de Sabadell SA-Anteilen via Börse STN ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 0,44 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Banco de Sabadell SA-Aktie investiert, befänden sich nun 227,273 Banco de Sabadell SA-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Banco de Sabadell SA-Aktie auf 3,16 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 719,09 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 619,09 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Banco de Sabadell SA bezifferte sich zuletzt auf 15,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

