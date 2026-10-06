Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Lukrativer Banco de Sabadell SA-Einstieg?
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06.10.2026 10:03:24
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Banco de Sabadell SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 06.10.2025 wurden Banco de Sabadell SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren Banco de Sabadell SA-Anteile an diesem Tag 3,31 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Banco de Sabadell SA-Papier investiert hätte, hätte er nun 30,239 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 107,47 EUR, da sich der Wert einer Banco de Sabadell SA-Aktie am 05.10.2026 auf 3,55 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 7,47 Prozent.
Banco de Sabadell SA war somit zuletzt am Markt 16,56 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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