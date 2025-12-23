IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Banco de Sabadell SA-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Banco de Sabadell SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Banco de Sabadell SA-Aktie an diesem Tag 1,57 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6 385,900 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 3,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 571,57 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 21 571,57 EUR entspricht einer Performance von +115,72 Prozent.

Der Börsenwert von Banco de Sabadell SA belief sich jüngst auf 16,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at