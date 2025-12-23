Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Lukrative Banco de Sabadell SA-Investition?
|
23.12.2025 10:03:42
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Banco de Sabadell SA-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Banco de Sabadell SA-Aktie an diesem Tag 1,57 EUR wert. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 6 385,900 Banco de Sabadell SA-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 3,38 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 571,57 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 21 571,57 EUR entspricht einer Performance von +115,72 Prozent.
Der Börsenwert von Banco de Sabadell SA belief sich jüngst auf 16,91 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!