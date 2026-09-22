Banco de Sabadell Aktie

Banco de Sabadell für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler Banco de Sabadell SA-Einstieg? 22.09.2026 10:03:35

IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag 0,65 EUR wert. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 537,988 Banco de Sabadell SA-Aktien. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Papiere wären am 21.09.2026 5 713,63 EUR wert, da der Schlussstand 3,72 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 5 713,63 EUR, was einer positiven Performance von 471,36 Prozent entspricht.

Banco de Sabadell SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Banco de Sabadell SA

mehr Nachrichten

Analysen zu Banco de Sabadell SA

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banco de Sabadell SA 3,71 0,19% Banco de Sabadell SA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
19.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.09.26 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.09.26 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX leichter -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich am Dienstag abwärts. Die Aktienmärkte in Asien verzeichnen im Dienstagshandel Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen