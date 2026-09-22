IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätte eine Investition in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN Handel mit der Banco de Sabadell SA-Aktie statt. Zur Schlussglocke war das Banco de Sabadell SA-Papier an diesem Tag 0,65 EUR wert. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 537,988 Banco de Sabadell SA-Aktien. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Papiere wären am 21.09.2026 5 713,63 EUR wert, da der Schlussstand 3,72 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 5 713,63 EUR, was einer positiven Performance von 471,36 Prozent entspricht.

Banco de Sabadell SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 17,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at