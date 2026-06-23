IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Banco de Sabadell SA-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Banco de Sabadell SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Banco de Sabadell SA-Aktie an diesem Tag bei 0,99 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,543 Banco de Sabadell SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Papiere wären am 22.06.2026 320,03 EUR wert, da der Schlussstand 3,18 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +220,03 Prozent.

Banco de Sabadell SA war somit zuletzt am Markt 15,22 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at