Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Investmentbeispiel
|
23.06.2026 10:04:02
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banco de Sabadell SA von vor 3 Jahren verdient
Das Banco de Sabadell SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Banco de Sabadell SA-Aktie an diesem Tag bei 0,99 EUR. Bei einem Banco de Sabadell SA-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 100,543 Banco de Sabadell SA-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Banco de Sabadell SA-Papiere wären am 22.06.2026 320,03 EUR wert, da der Schlussstand 3,18 EUR betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +220,03 Prozent.
Banco de Sabadell SA war somit zuletzt am Markt 15,22 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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