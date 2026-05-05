Banco de Sabadell Aktie
WKN DE: A0MRD4 / ISIN: ES0113860A34
|Banco de Sabadell SA-Anlage im Blick
|
05.05.2026 10:03:51
IBEX 35-Titel Banco de Sabadell SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Banco de Sabadell SA von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Banco de Sabadell SA-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Banco de Sabadell SA-Aktie bei 0,58 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17 188,037 Banco de Sabadell SA-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 04.05.2026 auf 3,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 55 878,31 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 458,78 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Banco de Sabadell SA eine Börsenbewertung in Höhe von 16,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!