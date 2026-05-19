IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Bankinter,-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bankinter,-Papier an diesem Tag 4,72 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2 117,231 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 18.05.2026 auf 13,68 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 963,72 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 189,64 Prozent.

Alle Bankinter,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12,31 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at