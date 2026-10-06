Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Lohnender Bankinter,-Einstieg?
|
06.10.2026 10:03:24
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 211,950 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3 333,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 233,40 Prozent vermehrt.
Alle Bankinter,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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