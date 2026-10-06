IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bankinter, eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4,72 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 211,950 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,73 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 3 333,98 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 233,40 Prozent vermehrt.

Alle Bankinter,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,19 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at