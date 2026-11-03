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Bankinter Aktie

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WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

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Bankinter,-Investition 03.11.2026 10:03:41

IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 5,04 EUR. Investoren, die vor 10 Jahren 10 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investierten, hätten nun 1 982,495 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Bankinter,-Aktien wären am 02.11.2026 27 953,17 EUR wert, da der Schlussstand 14,10 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 179,53 Prozent vermehrt.

Bankinter, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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