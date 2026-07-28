Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Profitabler Bankinter,-Einstieg?
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28.07.2026 10:03:44
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Bankinter,-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Bankinter,-Aktie an diesem Tag 5,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, hätte er nun 17,007 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 274,57 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 27.07.2026 auf 16,15 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 174,57 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Bankinter, betrug jüngst 14,45 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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