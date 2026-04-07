Bankinter Aktie

Bankinter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

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Lohnender Bankinter,-Einstieg? 07.04.2026 10:03:42

IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Bankinter, eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Bankinter,-Aktie via Börse STN feiertags-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 5,32 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Bankinter,-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 881,114 Bankinter,-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 667,80 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 02.04.2026 auf 13,65 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 156,68 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Bankinter, eine Börsenbewertung in Höhe von 12,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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