IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 5 Jahren eingefahren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete das Bankinter,-Papier bei 4,74 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 210,926 Bankinter,-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 931,87 EUR, da sich der Wert einer Bankinter,-Aktie am 11.05.2026 auf 13,90 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 193,19 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Bankinter, eine Börsenbewertung in Höhe von 12,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at