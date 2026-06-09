Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Bankinter,-Investition im Blick
|
09.06.2026 10:04:08
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor 5 Jahren eingefahren
Bankinter,-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Bankinter,-Aktie bei 4,45 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Bankinter,-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2 246,686 Bankinter,-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 08.06.2026 auf 13,92 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 31 273,87 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 212,74 Prozent.
Bankinter, markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,62 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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