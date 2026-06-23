Bankinter Aktie

Bankinter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

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Lukratives Bankinter,-Investment? 23.06.2026 10:04:02

IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bankinter,-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bankinter,-Papier an diesem Tag 10,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, hätte er nun 91,954 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,17 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 394,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,49 Prozent erhöht.

Alle Bankinter,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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