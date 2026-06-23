Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Lukratives Bankinter,-Investment?
|
23.06.2026 10:04:02
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bankinter,-Papier an diesem Tag 10,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, hätte er nun 91,954 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,17 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 394,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,49 Prozent erhöht.
Alle Bankinter,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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