IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Bankinter,-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war das Bankinter,-Papier an diesem Tag 10,88 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Bankinter,-Papier investiert hätte, hätte er nun 91,954 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15,17 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 394,94 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 39,49 Prozent erhöht.

Alle Bankinter,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 13,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at