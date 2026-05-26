IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bankinter, von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Bankinter, eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 11,57 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,643 Bankinter,-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 124,55 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 25.05.2026 auf 14,41 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 24,55 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Bankinter, belief sich zuletzt auf 12,60 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at