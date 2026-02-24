IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Bankinter, eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 24.02.2016 wurde die Bankinter,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 4,16 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Bankinter,-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 401,364 Bankinter,-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 23.02.2026 auf 14,50 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 34 819,78 EUR wert. Aus 10 000 EUR wurden somit 34 819,78 EUR, was einer positiven Performance von 248,20 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Bankinter, eine Marktkapitalisierung von 13,03 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at