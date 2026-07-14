Bankinter Aktie

Bankinter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

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Lukrative Bankinter,-Anlage? 14.07.2026 10:03:55

IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Bankinter,-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 14.07.2016 wurde das Bankinter,-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,37 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hat, hat nun 228,928 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (15,40 EUR), wäre das Investment nun 3 524,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +252,44 Prozent.

Insgesamt war Bankinter, zuletzt 13,80 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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