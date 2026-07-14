Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Lukrative Bankinter,-Anlage?
|
14.07.2026 10:03:55
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Am 14.07.2016 wurde das Bankinter,-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 4,37 EUR. Wer vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hat, hat nun 228,928 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.07.2026 gerechnet (15,40 EUR), wäre das Investment nun 3 524,35 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +252,44 Prozent.
Insgesamt war Bankinter, zuletzt 13,80 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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