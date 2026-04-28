Bankinter Aktie
WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37
|Bankinter,-Investmentbeispiel
|
28.04.2026 10:03:39
IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Bankinter,-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Am 28.04.2025 wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Bankinter,-Aktie an diesem Tag bei 10,34 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Bankinter,-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 967,586 Bankinter,-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Bankinter,-Papiers auf 13,89 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13 439,77 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,40 Prozent zugenommen.
Bankinter, markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 12,48 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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