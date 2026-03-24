IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN Handel mit Bankinter,-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Bankinter,-Anteile bei 4,53 EUR. Bei einem Bankinter,-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 22,064 Bankinter,-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 292,46 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Papiers am 23.03.2026 auf 13,26 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 192,46 Prozent.

Bankinter, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 11,91 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at