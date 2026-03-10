IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Bankinter,-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Bankinter,-Papier an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 6,48 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 154,226 Bankinter,-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 059,69 EUR, da sich der Wert eines Bankinter,-Anteils am 09.03.2026 auf 13,36 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 105,97 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Bankinter, belief sich zuletzt auf 12,00 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at