IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse STN Handel mit dem Bankinter,-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 5,09 EUR. Bei einem Bankinter,-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,639 Bankinter,-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Bankinter,-Anteile wären am 04.05.2026 271,60 EUR wert, da der Schlussstand 13,83 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 171,60 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von Bankinter, betrug jüngst 12,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at