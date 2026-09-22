Bankinter Aktie

Bankinter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

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Performance im Blick 22.09.2026 10:03:35

IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bankinter, von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Bankinter, gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Bankinter,-Anteilen an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 6,02 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Bankinter,-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1 662,234 Bankinter,-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 16,86 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 28 016,95 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 180,17 Prozent gesteigert.

Bankinter, wurde am Markt mit 14,81 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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