Bankinter Aktie

Bankinter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MW33 / ISIN: ES0113679I37

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Langfristige Performance 27.10.2026 10:03:29

IBEX 35-Titel Bankinter,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Bankinter, von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Bankinter,-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurde die Bankinter,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 4,71 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Bankinter,-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 212,404 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 26.10.2026 2 993,84 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 14,10 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 199,38 Prozent angezogen.

Bankinter, erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 12,67 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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